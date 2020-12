Reguilón sobre su salida del Real Madrid: 'Zidane no habló conmigo, no me sorprendió'

Sergio Reguilón, futbolista del Tottenham, confesó que cuando dejó al Real Madrid para llegar a la Premier League, Zinedine Zidane no habló con él para informarle de la situación con el cuadro merengue.

"No, no habló conmigo. No me sorprendió nada", confesó el jugador español para AS de Londres.

El exfutbolista del Sevilla y del Real Madrid también confesó que para un jugador formado en la cantera del cuadro blanco le resulta complicado ser considerado para el primer equipo.

"Los canteranos para llegar arriba tienen que darse una serie de cosas y es muy difícil mantenerse como canterano. Tienes que luchar y tener una pizca de suerte. Pero se ha visto que el Madrid trabaja muy bien la cantera porque tiene futbolistas de gran nivel en los grandes equipos", agregó Sergio.

En cuanto a Mourinho, Reguilón se encuentra motivado con el trabajo del técnico portugués con el Tottenham y la confianza que le brinda.