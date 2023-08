Roberto Mancini dirigirá a la Selección de Arabia Saudita, según medios saudíes

Tras haber renunciado a la dirección técnica de Italia hace unas horas, Roberto Mancini ya tendría decidido su próximo destino y dirigirá a la Selección de Arabia Saudita, según el medio saudí Al-Riyadiah.

De acuerdo con el reporte, Mancini firmará un contrato por tres años con el objetivo de mantenerse en el cargo hasta la Copa del Mundo de 2026.

"La Asociación de Futbol Saudí ha llegado a un acuerdo definitivo para firmar un contrato de tres años con el italiano Roberto Mancini para entrenar a la selección saudí". escribió el medio en Twitter.

A 10 meses del inicio de la Eurocopa 2024, el técnico italiano decidió apartarse del puesto, aún sin especificar las razones de su decisión.

Luego de haber ganado la Euro 2020 bajo las órdenes de Mancini, Italia quedó fuera de Qatar 2022, sin embargo, el estratega se mantuvo para la reestructuración del equipo, por lo que su baja no solo afecta a la Selección Mayor, sino a las menores también, ya que había sido nombrado como coordinador general de las selecciones Sub 20 y Sub 21.

