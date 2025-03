Rodrygo deja mal parado a Neymar tras asegurar que Mbappé: “Es un buen tipo”

La Selección Brasileña se prepara para enfrentar a Argentina sin Lionel Messi en la decimocuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en El Monumental.

Como varios jugadores de la ‘Canarinha’, Rodrygo habló con Romario TV y esta vez dejó mal parado a su compatriota Neymar tras hablar de Mbappé.

Rodrygo l CRÉDITO:AP

El jugador del Real Madrid aseguró que Kylian Mbappé es un tipo diferente al que había describido Ney hace algunas semanas durante su encuentro en el París Saint-Germain.

“Mbappé es genial. No sé si hubo algún problema con Neymar o con otras personas, pero es un buen tipo, llegó bastante bien para sumar al equipo y nos gusta mucho. Desde el principio, por todas las experiencias que he vivido con él hasta el día de hoy, me pareció un tipo súper agradable que está ahí para ayudarnos”, resaltó.

¿Qué dijo Neymar?

Neymar aseguró los celos de Mbappé: “Cuando llegó Messi, él (Mbappé) estaba un poco celosos. Y luego hubo algunas peleas, un cambio de comportamiento”.

Neymar l CRÉDITO:AP

Brasil vence a Colombia

La ‘Canarinha’ sigue avanzando en busca de acceder al Mundial 2026, con goles de Raphinha y Vinícius vencieron a Colombia, y ahora enfrentará a Argentina en El Monumental.

