Rodrygo sobre sus ausencias en Real Madrid: "Volveré pronto, dejen de crear cosas"

Tras las ausencias de Rodrygo con Real Madrid, las especulaciones sobre las razones crecieron, pero fue el propio futbolista que pidió que no crearan cosas sobre su estado físico.

X: @RodrygoGoes

Sin minutos desde Final de Copa

Rodrygo Goes no ha sumado minutos desde la Final de la Copa del Rey ante Barcelona, partido en el que se fue a la banca tras los primeros 45 minutos. Posteriormente, el brasileño no jugó frente a Celta de Vigo por una fiebre, informó Carlo Ancelotti en esa ocasión.

“Gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto. Dejen de crear cosas”, escribió Rodrygo Goes en su historia de Instagram.

X: @RodrygoGoes

Cabe destacar que el atacante brasileño estaba en la lista de convocados para la El Clásico de LaLiga, pero tampoco tuvo participación, lo que generó todavía más dudas sobre su situación.

¿Rodrygo saldrá de Madrid?

Según información de MARCA, Rodrygo no se veía en condiciones para tener minutos en los últimos partidos de Real Madrid, además de que analiza una posible salida del conjunto Blanco para el mercado de verano.

X: @RodrygoGoes

