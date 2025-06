Romano Floriani, bisnieto de Benito Mussolini, regresa a la Serie A

El futbolista italiano Romano Benito Floriani Mussolini, bisnieto del exdictador Benito Mussolini, volverá a vestir la camiseta de la Lazio en la próxima temporada de la Serie A. El jugador, que estuvo cedido durante la última campaña en el Juve Stabia de la Serie B, fue recuperado por el club capitalino tras ejercer la cláusula de recompra.

Según un comunicado oficial del Juve Stabia: "El Lazio ha ejercido su derecho de recompra, según lo establecido en los acuerdos firmados la temporada pasada. El club agradece a Romano la profesionalidad, el compromiso y el apego a la camiseta demostrados durante toda la temporada."

Floriani se desempeña habitualmente como lateral derecho y ahora espera la decisión de la directiva del club ‘biancoceleste’ sobre su futuro inmediato: si se integrará al primer equipo o si será cedido nuevamente a otro club para continuar con su desarrollo.

Romano regresa a la Lazio tras su paso por la Serie B | INSTAGRAM: @romanoflorianimussolini

Su primer contrato profesional con la Lazio fue en 2021

Romano Floriani Mussolini firmó su primer contrato profesional con la Lazio en marzo de 2021. En aquel entonces, con 18 años, formaba parte del equipo Sub 19 y participó en cuatro de los últimos cinco partidos del campeonato juvenil.

"Pensando en el lugar donde empecé, estoy muy feliz de haber firmado mi primer contrato profesional con la Lazio y de pasar otros tres años con esta camiseta", escribió en ese momento el hijo de Alessandra Mussolini, exdiputada del Parlamento Europeo y nieta de Benito Mussolini, y nieto del músico, Romano Mussolini, líder del dictador italiano.

La experiencia de Romano ha sido en clubes inferiores | INSTAGRAM: @romanoflorianimussolini

Un apellido que genera atención: no oculta sus orígenes

Romano Floriani Mussolini ha estado en el centro del foco mediático debido a su apellido. En la camiseta porta la inscripción "F. Mussolini", y ha declarado abiertamente que no busca ocultar su linaje.

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport en 2024, Floriani expresó que su bisabuelo fue una figura importante en Italia. "Pero estamos en 2024 y el mundo ha cambiado. Estas cosas vinculadas a mi apellido no me interesan. Siempre habrá algún prejuicio, pero mi trabajo no tiene nada que ver con eso y no me afecta."

"En el campo no siento nada más allá de algunos gritos desde la grada a los que no doy importancia. Tampoco a los comentarios en las redes sociales. Mi madre lo pasó peor. Como mujer es más difícil. A ella le ha afectado más, porque es política y está muy expuesta. Pero hay que admirarla por cómo se defiende", declaró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi es el jugador mejor pagado de la MLS; 'Chucky' Lozano entre los primeros cinco

Floriani ha sido constante objeto de polémica | INSTAGRAM: @romanoflorianimussolini