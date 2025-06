Roony Bardghji será nuevo jugador del FC Barcelona tras su paso por Dinamarca

Tras confirmarse la llegada de Joan García y el posible fichaje de Nico Williams, el FC Barcelona continúa moviéndose en el mercado de fichajes y, ahora, se han anotado a un joven prospecto para su ataque.

De nacionalidad sueca, pero nacido en Kuwait, Roony Bardghji se ha convertido en nuevo jugador del equipo dirigido por Hans-Dieter Flick, llegando procedente del FC Copenhague del futbol danés.

