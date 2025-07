Santiago Giménez advierte al mundo sobre su siguiente campaña: "Me verán en AC Milan"

Santiago Giménez no tuvo el mejor verano, ya que sus números en la Selección Mexicana no mostraron su verdadero nivel. Sin embargo, el actual ariete del AC Milan declaró que su futuro no es incierto, y pese a los rumores, su continuidad en el conjunto Rossoneri es un hecho.

En entrevista con Fox Sports México, el exjugador de Cruz Azul aclaró su situación en el calcio, sobre todo, su futuro. Santiago Giménez comentó que las contrataciones de nuevos delanteros en Il Diavolo no le preocupa.

Santiago Giménez | MEXSPORT|

"Todos los años me han puesto en otros equipos (rumores de traspasos), cada que hay equipo me tratan de sacar del equipo en el que estoy, pero me verán en el AC Milan la siguiente temporada", aclaró 'El Bebote'.

'Santi' tuvo una media temporada regular en el club milanés, pues desde su llegada apareció con algunos goles importantes. En total, Giménez registró seis goles en todas las competencias en el futbol italiano.

Santiago Giménez | MEXSPORT|

Revancha personal y profesional

En Copa Oro, el delantero no tuvo la mejor de las suertes, ya que Raúl Jiménez terminó por ser el titular indiscutible. Sin embargo, el delantero del AC Milan declaró que quiere una revancha personal para demostrar su valía.

"Uno siempre apuesta a jugar los máximos minutos posibles y es una realidad que no jugué lo que esperaba o deseaba, pero estoy muy feliz por el resultado. Se nota la confianza en el equipo, lo veo muy sólido y creo mucho en el 'Vasco' Aguirre, en su cuerpo técnico, así es que estoy tranquilo de que la decisión que él tome será la mejor", sentenció Giménez.

Santiago Giménez | MEXSPORT|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID ROMPIÓ FILAS DESPUÉS DE SU ELIMINACIÓN EN EL MUNDIAL DE CLUBES