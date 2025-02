Santiago Giménez es incluido por primera vez en el XI ideal de la Serie A

Santiago Giménez sigue brillando y ahora fue incluido en el once ideal de la Jornada 25 de la Serie A, el Bebote destacó en la más reciente fecha marcando ante Hellas Verona.

El canterano del Cruz Azul se lució en su segundo partido en Liga y esta ocasión su aparición permitió la victoria de los Rossoneros para llevarse una calificación de 7.

Team goals don't come much better than that #MilanVerona #SempreMilan

Brought to you by @SN4IFUN pic.twitter.com/AqAV1Nrz1h

— AC Milan (@acmilan) February 16, 2025