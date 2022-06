Sergio Ramos: Difundieron audios del español pidiendo ayuda para ganar el Balón de Oro

Sergio Ramos está en el ojo del huracán pues se filtraron audios en donde pidió ayuda al presidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, para conseguir el Balón de Oro.

Estos mensajes revelados por El Confidencial, muestran como Sergio Ramos buscó a Rubiales en 2019 para intentar pelear por el máximo galardón individual en el mundo del futbol.

"Rubi (Luis Rubiales, buenas noches), espero que estés bien junto a toda la familia. Sabes que nunca te he pedido nada, pero si lo quiero hacer hoy es porque creo que es un año especial por el rendimiento que he dado.

"Me gustaría que me ayudaras en lo que puedas y tocaras algunas teclas desde UEFA y tus contactos por el tema del Balón de Oro. Te lo agradecería toda la vida no solo por mí, sino también porque creo que el futbol español lo merece muchísimo. Te mando un abrazo", envió Ramos a Rubiales.

Rubiales respondió que él no tiene poder alguno sobre quien toma la decisión a la hora de otorgar el Balón de Oro, pero en caso de que hubiera podido ayudarlo, lo hubiera hecho.

"Sé que no depende de ti, pero también las relaciones son claves. Infantino da el The Best, que también es super importante y sería la hostia. En fin, cuento con tu ayuda", envió Sergio Ramos.

