Serie A: Bolonia 'dejó plantado' al Inter ante ausencias por Covid-19

El Covid-19 persiste en el mundo del futbol. La oleada de casos en la Serie A dejó sin rival al Inter de Milán. Su oponente, el Bolonia, que además era local, no se presentó a jugar debido a los ocho contagios que registra en su plantilla.

El Estadio Renato Dall'Ara lució desértico y los jugadores interistas optaron por jugar un partidillo. Legalmente, el cotejo tendría que otorgársele a la visita por marcador de 3-0. Así lo marca el reglamento de la Serie A.

Sin embargo, la liga revisará la apelación del Bolonia para decidir si el cotejo se reprograma. En Italia la discusión sobre qué tan justa es esta norma ha sido muy amplia entre prensa y afición.

No fue el único cotejo que tuvo que cancelarse. Atalanta vs. Torino, Fiorentina vs. Udinese, y Salernitana vs. Venezia fueron los otros partidos que no se jugaron. Estos compromisos, al ser aplazados de mutuo acuerdo, tiene la potestad de ser reprogramados.

