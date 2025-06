Thomas Tuchel 'explotó' ante sus jugadores tras triunfo ante Andorra: "Faltó seriedad"

Un triunfo por la mínima diferencia ante la Selección de Andorra no fue el esperado para Thomas Tuchel, que terminó molesto con el accionar de su equipo en el RCDE Stadium. Harry Kane fue el autor del gol de la victoria que mantiene a Inglaterra como líder del Grupo K en las eliminatorias mundialistas.

Tuchel criticó la actitud de la Selección de Inglaterra

Pero para el seleccionador británico no es suficiente, sobre todo porque se enfrentaron a un equipo que marcha en el puesto 173 del ranking de la FIFA. "No hicimos lo que cabe esperar de nosotros. Empezamos bien, pero tras los primeros 25 minutos nos faltó calidad y energía".

Tuchel terminó inconforme con el accionar de su equipo | AP

"Lo que me preocupa más son los últimos 20. No me gustó la actitud con la que acabamos el encuentro, sin urgencia. Y era un partido de fase para el Mundial en campo contrario", declaró Tuchel, quien consideró que su equipo no mostró la energía ni la intensidad que requiere un partido de esta previo a la Copa Mundial 2026.

"La energía y la determinación sólo duraron 25 minutos. Nos faltó seriedad, la seriedad y la urgencia que requiere un partido de clasificación. Jugamos con fuego", añadió el seleccionador antes de elogiar a Noni Madueke, a quien consideró el elemento más peligros del partido en Cornellà-El Prat.

Harry Kane hizo el tanto de la victoria | AP

¿Cuándo juega de nuevo la Selección de Inglaterra?

Con tres triunfos en tres compromisos, seis goles a favor y ninguno en contra, el Equipo de la Rosa se mantiene líder del Grupo K, a cinco de la Selección de Albania. En la próxima jornada de las eliminatorias, no tendrá actividad, por lo que se medirá a Senegal en un amistoso el City Ground el próximo martes 10, a las 12:45 horas (tiempo del centro).

Mientras que su próximo compromiso de la eliminatoria será de nuevo ante Andorra, el Villa Park, pero en la Fecha FIFA de septiembre. El compromiso está programado para el martes 9 de septiembre, a las 10:00 horas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Robert Lewandowski renunció a la Selección de Polonia a un año del Mundial: "Con ese técnico, no vuelvo"

Inglaterra volverá a la actividad el martes | AP