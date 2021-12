Tuchel explotó con declaración de Lukaku: 'Trae ruido que no necesitamos'

Tomas Tuchel, director técnico del Chelsea, respondió a las declaraciones de Romelu Lukaku en las que confesó no sentirse feliz con la situación que vive actualmente en el conjunto londinense.

En conferencia de prensa, el timonel explicó que esas opiniones se deben manejar dentro de la institución y no con los medios.

"Siendo sincero, no me gustaron porque traen un ruido que no necesitamos. Es fácil sacar declaraciones de contexto y por supuesto que no me gustaron. Provocan un ruido que no necesitamos y no ayudan", detalló.

En ese sentido, Tuchel explicó que el comportamiento cotidiano de Lukaku no refleja descontento, sino todo lo contrario. "Podemos tomarnos un tiempo para tratar de entender qué está pasando con Romelu, no refleja su actitud diaria", resaltó.

Romelu volvió este año al club que le abrió la puerta de la Premier League, pero en las últimas semanas ha visto disminuida su actividad en el terreno de juego debido a una lesión en el tobillo y a una infección por Covid-19.

