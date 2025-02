Valere Germain corta su contrato en el futbol australiano tras sentirse frustrado por el arbitraje

Valère Germain, de 34 años, ha sido una figura destacada en el Macarthur FC, incluso llegando a capitanear el equipo. Sin embargo, las controversias con el arbitraje han marcado su paso por el fútbol australiano. El punto culminante de esta tensión se dio la semana pasada cuando Germain fue sancionado con dos partidos por un gesto obsceno hacia un árbitro durante el partido contra el Western United, que terminó en un empate 2-2.

El club confirmó su salida con un comunicado: "Macarthur FC confirma la marcha del capitán Valère Germain, quien continuará su carrera en el extranjero". Los medios australianos especulan que su próximo destino podría ser el futbol japonés.

Macarthur FC confirms the departure of captain Valère Germain as he pursues an overseas opportunity.



The club sincerely thanks Valère for his dedication and contributions to Macarthur FC and wishes him all the best in the future.



