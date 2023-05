Vinicius es baja del Real Madrid ante el Sevilla en LaLiga por molestias en la rodilla

Este sábado, Real Madrid visitará al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, uno de los estadios más hostiles para el cuadro merengue en los últimos años.

Previo a este juego, Carlo Ancelotti confirmó que Vinicius Jr no viajará con el equipo, ya que arrastra una lesión en la rodilla, la cual le impide jugar. Asimismo, el estratega italiano fue muy puntual en decir que esa es la razón por la que el brasileño no viajará y que no es para evitar otro conflicto de racismo como en Mestalla.

"No viaja porque no puede jugar. Le molesta aún la rodilla. No puede jugar y punto", fueron las palabras de Ancelotti.

Cabe recordar que el astro brasileño no juega desde la semana pasada, donde además de haber sufrido ataques por parte de la afición del Valencia y ser ahorcado por un jugador del rival, fue expulsado por una agresión.

Tras revisar el caso y volverse un conflicto internacional, LaLiga anuló la roja a Vini, sin embargo, tampoco jugó el partido posterior, ante el Rayo Vallecano.

A pesar de no haber sido convocado, Vinicius Jr recibió un homenaje de la afición del Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, haciéndole ver que tenía el apoyo de su público.

