José Mourinho nuevamente en la polémica, ahora se hizo el dormido en plena conferencia de prensa luego de una pregunta de un reportero tras la derrota en la Ida de los Octavos de Final de la Europa League.

El estratega portugués no vio con buenos ojos la pregunta y de inmediato hizo un gesto de desaprobación y posteriormente fingió quedarse dormido mientras el periodista seguía hablando.

José Mourinho pretended to fall asleep after this journalist took too long to ask him a question @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/1nsy3N4nJV

— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 6, 2025