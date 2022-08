Xavi sobre empate ante el Rayo: "Las expectativas se han pasado un poco"

El Barcelona no pudo ganar en la Jornada 1 de LaLiga, pues apenas rescató el empate sin goles ante el Rayo Vallecano, lo que le da a los culés un punto que sabe amargo, sobre todo después de la pretemporada del equipo, en donde le ganaron al Real Madrid y golearon a Pumas. Por eso, el entrenador del equipo, Xavi Hernández admitió que es un resultado decepcionante.

"Entiendo la decepción, habíamos generado muchas expectativas. Hay que analizar bien el partido, mejorar y seguir creyendo en el modelo y seguir trabajando. El Rayo ha defendido muy bien. Nos ha costado generar más de lo normal. Una pena porque queríamos demostrar a la gente que estamos en el buen camino.

Es una decepción, pero pedimos paciencia. No hemos hecho el mejor partido. Puede ser que las expectativas que se han generado se hayan pasado un poco. Es un poco insuficiente", sentenció en conferencia de prensa.

A pesar del resultado adverso, el estratega blaugrana sigue claro con el objetivo que es levantar títulos este año, por lo que advirtió que este empate no cambia nada de eso.

"No quiero buscar excusas. Sólo explicaciones. Mejor que haya expectativas altas. Bienvenido sea. Soy el primero que acepta estas expectativas. Quizás, por buscar una explicación, nos haya tensionado un poco más. Nos ha faltado efectividad. Era un partido para poder ganarlo bien".

“Hay que analizar y mejorar. Pero esta temporada el objetivo es ganar títulos. Esto no cambia nada. No podemos decir porque hemos empatado que 'ahora no'. Si no lo conseguimos, será decepcionante para mí y para el club. El año pasado era más difícil”, finalizó.

