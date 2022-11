Xavi sobre Piqué: "No se si fui justo, tengo que ver por el bien del equipo"

El pasado jueves Gerard Piqué anunció su retiro del futbol tras no tener actividad con el FC Barcelona, este anuncio lo hizo mediante sus redes sociales y conmocionó a varios dentro y fuera del club catalán, especialmente a su técnico Xavi Hernández.

Tras dar a conocer su decisión Xavi aprovecho la conferencia de prensa previa al encuentro de este sábado ante el Almería para sincerarse sobre lo ocurrido entre él y el todavía jugador del equipo catalán.

Xavi: "Piqué es un ganador. Lo ha sido siempre" pic.twitter.com/QnOUzKYCg5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2022

"No sé si he sido justo o no, pero he sido sincero y honrado. Gerard ha sido un ejemplo para el equipo, para los jóvenes, el cuerpo técnico. Fui honesto con él y ahora las circunstancias han marcado que haya puesto punto final", aseguró el técnico del Barça.

Piqué hará su última aparición vestido de blaugrana este sábado cuando el cuadro catalán juegue en el Camp Nou contra el Almería.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LAFC Y CARLOS VELA EN BUSCA DEL CAMPEONATO DE LA MLS ANTE PHILADELPHIA