Xavi tras la expulsión de Vitor Roque: 'Estamos pagando el caso Negreira'

En la Jornada 23 de la temporada 2023/24 de LaLiga, el Barcelona consiguió una victoria trabajada sobre el Alavés, siendo esta la segunda consecutiva del equipo azulgrana desde que Xavi Hernández anunció su partida como entrenador al final de la temporada.

Con los goles de Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan y Vitor Roque, el equipo sumó otros tres puntos, alcanzando así 50 en esta campaña, quedando a 7 del Real Madrid. Samu Omorodion anotó el único gol para el equipo dirigido por Luis García Plaza.

En el minuto 72, Vitor Roque fue expulsado por segunda amarilla por un lance con Rafa Marín en el que llega tarde y le da ligeramente en la espinilla.

"La vamos a recurrir porque está claro que es un error, otro error del árbitro hacia nosotros", comentó Xavi a los medios.

Asimismo, el entrenador español señaló que están 'pagando' por el caso Negreira y que no dirá más sobre los árbitros.

"No hace falta que lo diga, lo habéis visto. Solo pido que nos dejen competir. Creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Ya no hablaré más de los árbitros porque luego me matáis", comentó

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AFICIONADO DE CHACARITA FALLECE EN ESTADIO DE ARGENTINA TRAS SER APUÑALADO