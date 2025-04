Yamal manda mensaje a sus detractores: “Mientras gane no me pueden decir nada”

Lamine Yamal fue el protagonista en la conferencia de prensa previo al duelo de Semifinales de Champions League donde FC Barcelona ante el Inter de Milán, el juvenil español mandó un mensaje a sus detractores y de inmediato fue contundente.

El casaca ‘19’ del conjunto Blaugrana mostró que su moral está muy elevada y así confirmó su sentir: “Bueno, mientras gane no me puede decir nada. Cuando me ganen, sí”.

Lamine Yamal l CRÉDITO:AP

Sin miedo

Yamal aseguró que no tiene miedo en estas instancias de la UEFA Champions league las cuáles representarán su estreno dentro de la máxima competición de clubes europeos: “No. Si no, no subiría nada. No tengo ese miedo, pero si la motivación”.

“Esos nervios en la barriga antes del partido. Pero eso es bueno. El miedo lo dejé en el parque en el Mataró hace tiempo”, aseguró el campeón de la Euro 2024 con España.

Yamal con la Copa del Rey l CRÉDITO:AP

El centenar de juegos

Lamine Yamal festejará sus 10 partidos como jugador del FC Barcelona y el chico expresó lo que significa el centenar de juegos: “A mi edad pocos habían tenido 100 con un club tan grande como el Barça”.

“Lo que más valoro es estar siempre motivado. Mi continuidad. Mi nivel con 17 años en el Barça no la da cualquiera. Eso es lo que más valoro”, mencionó el atacante.

FC Barcelona l CRÉDITO:AP

