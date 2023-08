César Limón elogió lo hecho por Fernando Tapia: 'Sólo le faltaba la oportunidad para mostrarse'

Durante su desarrollo como portero en las Fuerzas Básicas de América, César Limón coincidió con Fernando Tapia, el arquero de Querétaro que está siendo la revelación en esta Leagues Cup, el ahora portero del Rayo Vallecano no dudó en asegurar que lo único que le hacía falta a su compañero era una oportunidad para mostrarse.

“La verdad estoy muy contento con mi compañero Fernando Tapia, espero que le siga yendo bien y que pueda demostrar su talento y sus cualidades porque tiene mucho talento y creo que solo le faltaba la oportunidad para poder demostrarlo”, confirmó en entrevista con RÉCORD.

“Los profesores de porteros que tenemos se me hacen muy buenos, sobre todo que nos ayudan mucho en el desarrollo personal, algo que me ha marcado mucho es que primero está la persona antes de lo futbolístico y que sin duda esa parte te ayuda a dar un mejor rendimiento, si estás a gusto en el entrenamiento das más”, añadió.

Dentro de sus memorias en el Nido está el haber compartido entrenamientos con el experimentado y entonces capitán del equipo, Guillermo Ochoa, con quien comparte un recuerdo entrañable que estará impregnado como parte de su formación por mucho tiempo.

“Me tocó compartir momentos con Memo (Ochoa) estoy muy agradecido con él, una anécdota que recuerdo mucho por el contexto y porque me hizo el día feliz fue un día antes de partido y por lo general se hacen juegos y me ponen en un equipo con Memo, eran parejas y Memo se acercó, me dio la mano y dijo 'los porteros lo hacemos', me elevó la confianza, él meguia, era dar toqueas con la cabeza y cruzar obstáculos hasta meterlo en una portería elevada, fuimos los que más goles marcamos y ganamos una tarjeta de 'Starbucks', ahí la tengo todavía no la voy a gastar”, recordó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDSON ÁLVAREZ TIENE EMOTIVO MOMENTO AL RECORDAR SUS ORÍGENES TRAS FICHAR CON EL WEST HAM