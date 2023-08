Leagues Cup: Carlos Vela causa baja del partido ante Real Salt Lake

Este lunes Steve Cherundolo, entrenador del LAFC, confirmó que su estrella en la delantera, el delantero mexicano Carlos Vela, no podrá estar disponible para el encuentro de Octavos de Final en la Leagues Cup.

De acuerdo al entrenador norteamericano, Vela no jugará el partido ante el Real Salt Lake debido a que viene acarreando una lesión de la que no se ha podido recuperar del todo, así lo confirmó su técnico en la conferencia de prensa previa al encuentro del próximo martes.

"Carlos sigue recuperándose. No es nada dramático que reportar, pero no estará involucrado en este partido Es algo similar a lo que ocurrió en Minnesota, pero nada dramático. No será algo a largo plazo, pero todavía no está al 100% y se está recuperando", confirmó Cherundolo.

El cuadro campeón de la MLS la temporada pasada venció a Juárez en su debut en la Leagues Cup, en caso de vencer al Real Salt Lake, los angelinos se estarían enfrentando al ganador del duelo entre Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL.

