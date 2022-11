Andrés Guardado no se siente valorado en México: "En Europa se me respeta un poco más"

Andrés Guardado no se siente valorado de igual manera en México que en Europa.

El jugador que milita en el Betis de España, consideró en el Viejo Continente lo respetan más que en su propio país.

"Lo que sí puedo decir es que, a lo mejor es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá.

"En México siento que se me ve como un dinosaurio, como que no se le da tanto el valor. Tampoco es algo por lo que yo me deje guiar, llevar mi vida o tome decisiones, es parte de ser jugador", dijo a Star +.

Orgulloso de lo que ha logrado en su carrera, Guardado no está del todo convencido de si cambiaría lo que ha vivido por el famoso quinto partido. Además de que aseguró que si fin con la Selección Mexicana está cada vez más cerca.

"No sé si cambiaría mi carrera entera porque me ha costado mucho trabajo y han sido muchos años. A lo mejor unos años de carrera en Europa por ese quinto partido, seguro que sí. Mitad y mitad, sí. "Estoy convencido que el último partido que me toque jugar en el Mundial será mi último partido en selección. Ahí se acaba mi camino en selección", expresó.

