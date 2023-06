Carlos Vela y el LAFC buscarán darle la vuelta al marcador global en contra de León en la Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. Tras perder el partido de Ida en territorio mexicano, Vela tuvo varias críticas para su equipo.

El capitán del conjunto estadounidense aseguró que tuvieron una pésima exhibición con excepción de su portero quien evitó una peor derrota y ahora el conjunto angelino buscará la remontada para conseguir el título.

"Creo que nadie puede decir que hubo un buen partido, quizás solo John (McCarthy) que estuvo a buen nivel, nos salvó de algunos goles, no sé exactamente la razón, pero, perdón por la palabra, jugamos un juego 'mierda'.

“Lo único positivo es que llegamos aquí solo con un gol de desventaja, tenemos que tomarlo como oportunidad con mejor futbol, jugar bien para nuestros fans y es la única forma de obtener el trofeo, permanecer fuertes, buena actitud y anotar goles, es la única forma de ganar el juego y el trofeo", comentó el delantero para TUDN USA.

Además de hablar sobre su salida del equipo al terminar su contrato en diciembre. Vela dio a tender que no planea renovar con el equipo de Los Ángeles, pero aún no sabe dónde sí jugará.

"Creo que es lo único en lo que me baso y después ahí en dónde sea no lo sé, pero seguramente será en lugar donde yo decida que quiera estar, donde voy disfrutar y voy a poder hacer que todos los demás disfruten con mi trabajo…obviamente en donde no lo sé porque ni lo he pensado, pero ya llegará el momento que tome esa decisión".

