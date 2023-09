César Montes en duda para el partido de Almería ante Granada

Almería busca su primera victoria de la temporada. Los Indálicos estarán buscando vencer al segundo peor equipo de la temporada, Granada, pero parece que tendrán que hacerlo sin el defensor mexicano, César Montes.

Los rojiblancos aún no saben lo que es ganar en esta temporada. Almería marcha último en LaLiga, al tener tan sólo dos puntos obtenidos, dos menos que el penúltimo lugar. Ante esto, el club optó por destituir a Vicente Moreno y dejar a Alberto Lasarte como interino.

César Montes no ha tenido la regularidad esperada, pues no fue sino hasta el último partido ante el Sevilla que consiguió apenas su segunda titularidad. Desafortunadamente para el mexicano, lleva arrastrando molestias musculares por lo que está en duda para jugar este domingo.

El nuevo entrenador reveló que el defensa azteca va a ser duda hasta el último momento. De momento el mexicano no está descartado, pero por las palabras de Lasarte no parece contar con muchas opciones de jugar.

"No lo sabemos. Intentaremos apurar los plazos. Tenemos todavía un entrenamiento. Ahí valoraremos (si juega Montes o no). Si no, los chicos del filial están listos. Confiamos en los jugadores que tenemos. Es el momento de poner la atención en que salga quien salga el domingo vamos a ir todos a una", comentó el DT sobre el partido ante Granada.

