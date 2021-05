Chicharito Hernández: Edin Dzeko sería compañero del mexicano en el Galaxy

Javier Hernández ha tenido un destacado inicio de temporada en la Major League Soccer (MLS) con Los Angeles Galaxy con siete tantos, pero próximamente tendría una gran competencia en el ataque.

Y es que medios europeos señalan que Edin Dzeko llegaría al Galaxy proveniente de la Roma.

Aunque el atacante bosnio tiene contrato hasta 2022 con La Loba, estaría buscando cambiar de aires, reveló el medio Reprezentacija.ba.

Además, Admir Husaric, representante de Dzeko, declaró para Sports.ba que el conjunto californiano sí es una opción real para el futuro del ariete.

"He oído que se unirá al LA Galaxy, pero no puedo revelar los detalles porque el acuerdo aún no está finalizado", reveló Husaric.

Además, el diario italiano Corriere dello Sport dio a conocer que la hija de Edin Dzeko eligió una universidad de California para continuar sus estudios, lo que sumaría a la llegada del delantero a la MLS.

