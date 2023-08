'Cubo' Torres, entusiasmado con su llegada al futbol de Costa Rica: 'Me veo a largo plazo acá'

Érick 'Cubo' Torres vive una nueva experiencia en su carrera, pues hace unas semanas fichó con el Guanacasteca de Costa Rica tras su paso por el futbol de Estados Unidos.

En sus primeros cuatro partidos con el equipo, registra dos goles y una asistencia; sin embargo, más allá de su buen arranque dentro de las canchas, el delantero mexicano ha quedado maravillado con la liga tica, por lo que se ve en ella "a largo plazo".

“Yo me veo a largo plazo acá. Es una liga muy fuerte, atractiva, una liga en la que también el promedio de edad no es tan corto, he visto futbolistas que con 35 años jugando, manteniéndose bien físicamente. Siento que es una gran oportunidad si sabes cuidar de tu cuerpo. Si eres responsable y profesional, puedes alargar tu carrera a buen nivel, jugando en una liga competitiva.

“Me veo muchos años por acá, jugando en esta liga. Me siento muy contento, mi esposa está feliz, eso me ha facilitado las cosas porque si ella está feliz, se siente bien; yo puedo entregarme, concentrarme en lo que tengo que hacer, muy contento de cómo se dan las cosas, y seguir por ahí", explicó en entrevista con ESPN.

Además, Torres aseguró que tiene en mente sobresalir y anotar muchos goles con Guanacasteca y, posteriormente, jugar con un "equipo grande".

“Estoy feliz en la ADG (Guanacasteca). La idea es hacer muchos goles con ellos, sumar minutos, y después optar por estar en un equipo grande. La ADG es de los equipos más históricos, pero sí, la idea es un reto, tener esas metas, objetivos, eso cuenta mucho, hacer las cosas bien para que otros equipos se puedan acercar y ver mi trabajo. Ahorita mi mente, objetivo, fuerza, está con Guanacasteca, hasta pensar en quedarme por muchos años acá, sin buscar salir a ningún lado”, agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: 'CHUCKY' LOZANO APUNTA A SALIR DEL NAPOLI Y VOLVER AL PSV EINDHOVEN