DT de Galaxy: 'Chicharito está decepcionado'

Tras el mal paso de Javier Hernández, el técnico interino de LA Galaxy, Dominic Kinnear cree que el mexicano podría estar decepcionado tras los mensajes que ha mandado en redes sociales disculpándose con la afición.

"No soy persona de redes sociales, no sigo a ninguno de estos muchachos y no quiero hacerlo, pero yo creo que más que nada está decepcionado, sería la palabra adecuada”, dijo el entrenador interino en una videoconferencia de prensa de este sábado.

El entrenador señaló que buscarán la manera de recuperar a Chicharito a su mejor forma y que pueda rendir frutos dentro del equipo y así recupere la confianza.

“Claro que es preocupante que no esté en el terreno de juego, por eso la intención de traer a Javier aquí fue para que anotara goles… pero cuando ese jugador no está en el terreno por lesiones o falta de forma, entonces tenemos que regresar, volver a ver qué estuvo mal y asegurarnos que no vuelva a suceder”, finalizó Kinnear.

