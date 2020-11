Javier Aguirre tuvo una mala primera impresión del Kun Agüero: 'Éste no sabe nada'

Ignacio Ambriz estuvo al lado de Javier Aguirre durante su estancia en el Atlético de Madrid de 2006 al 2010, periodo en el que les tocó trabajar con Sergio Agüero, que con 17 años comenzaba su carrera europea.

Sin embargo, Ambriz recordó que Aguirre no tuvo una buena primera impresión del Kun, a quien contemplaba mandarlo a una categoría inferior para que agarrara ritmo.

"Esa temporada llegó Sergio Agüero ¡con 17 años! Era chiquito, no hablaba mucho en el vestuario. Cuando Javier lo vio jugar por primera vez me dijo: 'Éste no sabe nada'. Lo quería mandar a promesas o algo así y yo me comprometí a entrenarlo y trabajarlo", comentó Ambriz en entrevista para The Coaches Voice.

Fue Nacho quien se encargó de trabajar junto con Fernando Torres a Agüero para que pudiera explotar todo su potencial.

“El Kun me decía: ‘A mí me dejan ahí arriba y me tiran la pelota y yo resuelvo’. Es lo que venía de hacer en Argentina, con Independiente, pero yo le explicaba que en España si no corría no iba a funcionar. Trabajábamos junto con Fernando Torres. Todos mis respetos para Fer, una persona y un jugador de la A a la Z. Fue increíble estar con él. Por cierto, qué gusto me da que comience ahora como entrenador.

“Entre los tres, tratamos de coordinar en esas sesiones de entrenamientos ciertos movimientos. Les mostraba videos a Torres y a Sergio para explicarles lo que Javier buscaba", recordó Ambriz.

