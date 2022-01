Efraín Juárez: 'Abrirnos puertas en Estados Unidos no es fácil'

New York City FC es el Campeón de la MLS y con ello Ronny Deila, y con mucho orgullo, reconoció que haber sido Campeón de la liga estadounidense, lo hace sentirse como un mexicano más que va en búsqueda de triunfar en EU. es elde lay con ello Efraín Juárez alcanzó, de alguna manera, el ‘sueño americano’. Y es que el exjugador mexicano es auxiliar del técnicoy con mucho orgullo, reconoció que haber sido Campeón de la liga estadounidense, lo hace sentirse como un mexicano más que va en búsqueda de triunfar en EU.

“Fue un gran momento porque al principio no salían los resultados, rectificamos y lo logramos, pero la vida me ha enseñado que no te puedes quedar con lo que has hecho, tienes que ir por más y crecer.

“Son muchos mexicanos en la liga, pero no sólo somos nosotros. Hay millones de mexicanos en este país donde mucha de nuestra gente viene a buscarse su futuro en situaciones complicadas y que haya mexicanos que juegan futbol y ellos se sientan identificados, para nosotros es un orgullo, un compromiso, y darles alegría es lo que vale la pena porque todos aquí estamos tratando de abrirnos las puertas, abrirnos un futuro en este país que no es fácil. Y es lo mismo, todos somos mexicanos, sólo es diferente trabajo”, dijo a RÉCORD

Y la celebración por el título hizo que Juárez viviera cualquier cantidad de experiencias, pero particularmente, durante el reconocimiento que las autoridades de Nueva York.

“Fuimos a ver al alcalde (Bill de Blasio) y nos pusieron en el digamos, Palacio de Gobierno de Nueva York, y está en medio de los grandes edificios, y antes de que nos recibiera nos sentamos ahí afuera, había un festejo digno de una ciudad como Nueva York.

“Me senté y pensaba que de niño en la Colonia Roma donde crecí y ahora estaba sentado ahí, y me iban a dar las llaves de la ciudad de Nueva York. No deja de impactarme y de dejar de estar agradecido con la vida y Dios por darme estas oportunidades porque por mi cabeza nunca pasaron estas experiencias que son realmente las cosas que importan más allá de cualquier otra cosa”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEW YORK CITY FC SE CORONA CAMPEÓN DE LA MLS.