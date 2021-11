Exjugador de Osasuna: 'Javier Aguirre fue uno de los mejores DT's de mi carrera'

Javier Aguirre es uno de los más grandes entrenadores del futbol mexicano pero, sobre todo, es el único que ha dirigido en el Viejo Continente con éxito, y, más en concreto, en la Liga española. Es probable que en Pamplona, dirigiendo a Osasuna, alcanzara su mejor época en los banquillos europeos. Este modesto club de España, que vivió el mejor momento de su historia con El Vasco en el timón, se clasificó a la Champions y jugó la Final de la Copa del Rey contra el Betis. Y eso en Pamplona, no se olvida.

Patxi Puñal es el jugador del Osasuna con más partidos disputados en la historia del club (513 encuentros en 15 temporadas), pero, además, es el futbolista que Javier Aguirre más veces alineó durante su paso por los `rojillos´.

En entrevista con RÉCORD, Patxi nos dijo: “A Javier lo recuerdo como uno de los mejores entrenadores de mi carrera. Era un tipo cercano, amable, educado cuando tenía que serlo. Era un tío muy inteligente. Aprendí mucho de futbol con él. En el trato y en la gestión del grupo era genial. Sin levantar la voz, era capaz de dejarte a la altura del barro por las capacidades que tenía”, explicó el exfutbolista.

El actual director técnico de Tajonar (la cantera del Osasuna) explicó lo que significa el técnico de los Rayados para Osasuna: “Aquí ha dejado una impronta grande y no hay persona que no se acuerde de Javier... salvo los niños que no han tenido la suerte de disfrutarlo. Todo el que ha podido venir a El Sadar cuando estaba Javier tiene un recuerdo maravilloso de aquellos tiempos”.

El Osasuna ha arrancado con buen pie la temporada y se encuentra actualmente en puestos europeos. Sin embargo, ante la posibilidad de ver de nuevo al 'Vasco' Aguirre en los banquillos, el exjugador de Osasuna explicó que “los cambios de entrenador se hacen cuando las cosas no van bien. Así que no es nuestro caso. Pero si vuelve a Pamplona, no tardaré en estar con él. Y si le apetece despedirse en Osasuna, ojalá que sea así”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFAEL MÁRQUEZ SOBRE SI REGRESARÍA A BARCELONA: 'LE DARÍA EL SÍ A XAVI ANTES DE DESCOLGAR'