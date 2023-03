Guillermo Ochoa asegura que su llegada a un equipo grande es: "más fácil"

Guillermo Ochoa confirma que equipos han tenido acercamiento y su salida a un equipo grande es más fácil ahora.

De acuerdo con el portero mexicano algunos clubes ya se comunicaron con el con su posible salida en verano del Salernitana. De acuerdo con rumores, el Milán y el Inter han mostrado si interés en el mexicano y ahora que tiene el pasaporte comunitario podría llegar sin peros.

“Ha habido acercamientos de otros clubes, pero ya tengo mucha experiencia y los rumores a veces no sirven. Lo importante es lo que hagas en la cancha. Los clubes importantes de Italia ya saben que tengo pasaporte comunitario, que todo es más fácil”.

El portero mexicano estará buscando quedarse en Europa un par de temporadas más, con la esperanza de poder jugar en competencias europeas.

“Los rumores me motivan, no me distraen. Ojalá algún día pueda jugar Champions League. Veremos qué pasa en estos seis meses de contrato. En verano ya podría ser libre”, expresó el portero en entrevista par Marca Claro.

