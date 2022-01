Itzel González, nueva jugadora del Sevilla Femenino proveniente de Xolos

Los mexicanos continúan llegando a Sevilla. Itzel González, portera que protegiera la meta de Xolos de Tijuana por más 120 partidos en Primera División, fue anunciada como nueva jugadora rojiblanca para la próxima temporada en calidad de cedida.

Mediante sus redes sociales, Sevilla se encargó de darle la bienvenida a la que será la tercera jugadora mexicana en el conjunto andaluz después de Pamela Tajonar y Sabrina Flores.

Xolos se despidió de la guardameta de 27 años después de comunicar que había renovado hasta el año 2024; su cesión en el balompié ibérico es de una temporada.

González ya posa con los colores de su nuevo club presumiendo que será el dorsal '1' el que llevará todo el próximo año en la Liga Iberdrola.

La futbolista tijuanense comenzó su carrera en el Arizona Strikers FC en 2014, recalando posteriormente en Tijuana en una primera etapa y luego en 2016 en Los Ángeles Salsa. Regresó a La Frontera para el Clausura 2017 y desde ese entonces fue inamovible.

"Yo vengo de jugar, no he parado y lo más importante va a ser adaptarse lo más rápido posible. Más que nada estoy super lista de aprender de todas las compañeras de equipo y del cuerpo técnico, me gusta ser una portera atrevida que aporte mucho al equipo en lo que necesite, ser buena líder y comunicarme bien en el terreno de juego, estando siempre atenta a cualquier balón. Vengo a aportar lo que sé, pero más que nada a aprender de todo el equipo, ayudar a que siga creciendo. Me emociona muchísimo ser parte de él, seguro que vamos a lograr grandes cosas, ojalá sigamos ganando partidos siendo parte de una muy buena temporada", dijo González en entrevista a su nuevo club.