Javier Aguirre previo al partido vs Real Madrid: 'Tenemos poco que perder y muchísimo por ganar'

Javier Aguirre, estratega mexican del Mallorca, se notó positivo por las posibilidades que su equipo tiene para plantarle cara al Real Madrid este domingo en su visita al Santiago Bernabeú.

El Vasco va a la capital española con todo por ganar y poco por perser, pero esto junto a plantear un partido "serio, correcto, no regalar la pelota".

"Tenemos poco que perder y muchísimo por ganar. Este es un partido para disfrutar, como cuando vas al dentista", aseguró el mandamás escarlata en conferencia de prensa.

El Mallorca está ubicado en décimo tercera posició con cinco unidades, y se enfrentará a un Real Madrid con reciente actividad en Champions League.

"He tenido la fortuna de ir con varios equipos al Bernabeú, me ha tocado ganar, empatar y perder. Sí, vas con esa vitola de que te enfrentarás a un Madrid invencible, campeón de Europa, con el mejor jugador y el mejor entrenador según FIFA. Todo maravilloso, estadio lleno, habrá mucha gente. Vamos en calidad de víctimas, no tenemos muchas opciones según dicen las casas de apuestas. Nos aferraremos a las que nos conceden y al buen momento anímico del equipo, pero es el Madrid, no nos equivoquemos", apuntó Aguirre.

"A estos equipos se les mete mano cuando están distraído", añadió, "y puede ser ahora mismo. Vienen de Champions, luego viene el derbi, no sé. Uno puede suponer cosas, juega éste o no, pero todos son hombre de selección".