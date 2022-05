Javier Aguirre sobre partido vs Granada: 'Es un rival directo, es una Final'

El mexicano Javier Aguirre, entrenador Del Mallorca, ha calificado de "una final" el partido de este sábado en el estadio Son Moix ante El Granada CF, un rival directo en la lucha por la permanencia. Un solo punto separa al equipo balear (con 32 puntos) del nazarí (con 31 puntos) en la parte baja de la tabla.

"Jugamos ante un rival directo y el resultado puede marcar lo que queda de liga, aunque no será definitivo", dijo el técnico mexicano en alusión a los próximos encuentros que sus jugadores afrontarán ante el Sevilla y Osasuna a domicilio, y frente al Rayo Vallecano en casa.

Aguirre ha dirigido en cinco jornadas al Mallorca desde que hace un mes y medio asumió el cargo sustituyendo a Luis García Plaza. El club balear perdió como visitante ante el Getafe, Elche y FC Barcelona, y ganó al Atlético de Madrid y Alavés en Palma.

"Hemos competido en todos ellos, salvo en la segunda parte en Elche (El Mallorca encajó un 3-0). La imagen que dimos no fue buena, no me gustó", precisó.

En el parte de bajas, Aguirre anunció que no podrá contar con el central argentino Franco Russo, que no ha superado unas molestias, ni tampoco con el ghanés Amath Ndiayé y el serbio Alexandar Sedla, lesionados.

"Es muy importante que podamos darle una alegría a los aficionados. El jugador número 12 es importantísimo mañana, por ello, la actitud será innegociable", dijo el entrenador mallorquinista, que se mostró "sorprendido" por las declaraciones de Aitor Karanka, entrenador del conjunto granadino, quién le calificó de "principal amenaza del Mallorca".

"Valoro sus palabras, pero me fijo en su equipo, y desde que él está, el Granada ha jugado dos partidos y los dos de diferente manera. Vamos a intentar nosotros tener más tiempo la pelota, llevar el protagonismo y la iniciativa del partido", remarcó Aguirre.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AFICIÓN DEL MALLORCA TENDRÁ PAELLA Y BANDERINES GRATIS PARA JUEGO VS GRANADA