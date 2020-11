Javier Saviola: 'Si todavía jugara, me encantaría hacerlo hoy en día con Raúl Jiménez'

Javier Saviola, reconocido delantero de los 2000, que militara en equipos como Barcelona, Real Madrid y Benfica además de la Selección de Argentina, reconoció al ariete mexicano Raúl Jiménez al grado de revelar que, de seguir jugando, le encantaría colaborar en la ofensiva de algun equipo junto al romperredes del Wolverhampton.

"Raúl Jiménez es un jugador que a mí me gusta muchísimo. Si todavía jugara, me encantaría jugar con él en estos momentos. Es un jugador que va muy bien de cabeza, siempre está cerca del gol. A mí me encantan los delanteros como Raúl que son delanteros completos y no sólo delanteros oportunistas; me gusta que también se pueda jugar con ellos y podamos elaborar una pared y ser importantes para el equipo", indicó el Conejito en entrevista con ESPN.

"Raúl es un delantero que todavía tiene mucho por dar y yo creo que lo mejor que puede pasar es que tenga buenas temporadas para que se beneficia la Selección Mexicana porque en estos casos es lo más importante", apuntó el argentino.

Así como Jiménez, Saviola militó en el Benfica portugués, equipo donde Raúl no logró el protagonismo deseado, aunque su regularidad lo terminó llevando a la Premier League, atributo que de seguir demostrándolo, podría llevarlo a uno de los mejores equipos del mundo.

"Es cierto que Raúl, cuando estuvo en Benfica, no jugó habitualmente, pero sí que cuando entraba le ofrecía al equipo esa cuota de gol y esa cuota de sacrificio. Los delanteros sabemos que nuestra vida es el gol y nuestra vida es intentar que el equipo se beneficie ofensivamente. Raúl debe enfocarse en en seguir haciendo buenas temporadas en su club y seguramente le llegará la oportunidad en un club más importante", apuntó Javier Saviola.