Julián Araujo alista su fichaje a Las Palmas y no participará en la pretemporada del Barcelona

El defensor mexicano, Julián Araujo, no participará en la pretemporada en Estados Unidos del Barcelona, ya que será cedido a Las Palmas, equipo recién ascendido a LaLiga.

Según información de Mundo Deportivo, el acuerdo entre las directivas está cerrado desde hace un tiempo, por lo que el jugador azteca deberá reportar directamente con Las Palmas una vez concluyan sus vacaciones tras su participación en la Copa Oro.

De acuerdo con el reporte, Julián Araujo ya tuvo una videoconferencia con Luis Helguera, director deportivo del conjunto canario, y Javier García Pimienta, el entrenador, quienes le comunicaron cuál será su rol en el equipo.

Cabe recordar que esta será la primera aventura del mexicano en el futbol europeo, pues no pudo tener actividad con los blaugranas debido a que la ficha de su traspaso no llegó a tiempo y no pudo ser inscrito con el club.

