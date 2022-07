Orbelín Pineda: Celta de Vigo pide más dinero a Standard de Lieja para cerrar el fichaje

La situación de Orbelín Pineda en el Celta de Vigo se complica más, el club no toma en cuenta al jugador y no lo dejan salir si no reciben la cantidad de dinero que piden, pese a que llegó gratis a la institución.

El Standard de Lieja quiere hacerse de los servicios del mexicano y puso tres millones de dólares sobre la mesa, pero el Celta los rechazó y buscan que les paguen cuatro para soltar al 'Maguito', según información del Diario La Voz de Galicia.

Orbelín ya le dio el sí al cuadro belga, donde Efraín Juárez funge como auxiliar técnico, por lo que solo falta el arreglo económico entre clubes para que se cierre la operación.

Durante la temporada pasada, el jugador de la Selección Mexicana solo jugó 97 minutos desde enero con el Celta y aunque fichó por cinco años, Eduardo Coudet no cuenta con él.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA: DEBUTÓ CON EL HOUSTON DYNAMO DE LA MLS