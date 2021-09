Raúl Jiménez: DT del Wolves no está preocupado por la falta de gol del atacante

Desde su regreso con el Wolverhampton, tras la fractura de cráneo, Raúl Jiménez no ha podido anotar en lo que va de la temporada 2021-2022 de la Premier League.

Sin embargo, la falta de gol del mexicano, no es algo que le preocupe a Bruno Lage, director técnico de los Wolves.

"Para algunos jugadores, cuando no marcas goles, empiezas a dudar de ti mismo, pero Raúl es un tipo experimentado que no entra en el lado oscuro del delantero. Por eso para mí, no es una preocupación (que no anote) porque la forma en que trabaja para el equipo, la forma en que nos ayudó a ser, la forma en que nos presiona, la forma en que corre para nosotros, la forma en que creó muchas oportunidades para nosotros. Me hace feliz con su trabajo", reveló Bruno Lage en charla con el portal del Wolverhampton.

Además, para el estratega portugués lo que genera Raúl Jiménez en la zona ofensiva es más importante que los goles que marca.

"Lo veo de forma positiva, es el delantero que más ocasiones ha creado. Hay dos formas de ver las cosas. Algunos de los delanteros marcaron uno o dos goles y no crearon más ocasiones que él.

"Pero no es solo él, todo el equipo está creando muchas ocasiones y no ha marcado. Pero esta es la forma en que queremos jugar, y estas son las oportunidades que queremos crear contra todos los equipos. No solo los delanteros, sino también los delanteros y los laterales, viven para los goles y para crear ocasiones", sentenció Lage.

