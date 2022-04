Raúl Jiménez: Wolverhampton luchará por acercarse a torneos UEFA en su partido ante Brighton

El Wolverhampton atraviesa por altibajos y a cinco partidos de terminar la temporada, los ‘Lobos’ deberán buscar la victoria para estar en puestos de competencias europeas y el delantero mexicano, Raúl Jiménez, tiene confianza en que el gol llegará pronto para su equipo.

En sus dos últimos juegos, los ‘Wolves’ no han conseguido anotar y esa sequía goleadora desencadenó un par de derrotas, resultados que hasta ahora los posicionan en el octavo sitio de la clasificación, aunque no todo está perdido, ya que aún pueden aspirar a estar en lugares de competencias europeas.

"Me siento bien. Sé que puedo dar más al equipo. Sé que no he estado anotando demasiado esta temporada, pero sé que está ahí, así que es solo cuestión de tiempo que vuelva a salir. Paciencia, nunca puedo perder, creo que es una parte importante en la carrera de un futbolista. Necesito mantener la confianza y estar seguro de que voy a estar allí de nuevo”, declaró para el club.

Ahora, la manada se enfrentará ante el Brighton, conjunto que al momento se sitúa a media tabla y en caso de que Jiménez y compañía consigan reconciliarse con el gol y quedarse con los tres puntos, igualarían al West Ham para mantenerse en la lucha por escalar dentro de la clasificación y tener la posibilidad de estar en torneos UEFA.

“Es bueno para nosotros. Ganamos, estamos ahí los mismos puntos que el West Ham. Entonces, es bueno para nosotros saber que todavía estamos luchando por algo, para seguir adelante durante los próximos cinco juegos. Partidos duros, pero tenemos buenos jugadores, estamos jugando bien, así que tenemos que tener confianza y seguir creyendo”, manifestó.

Y en este duelo, los dirigidos por Bruno Lage harán lo posible por darle continuidad a la favorable racha que tienen ante este rival, al que le han ganado en sus dos más recientes enfrentamientos.

