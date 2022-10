Santi Giménez sufrió por vivir bajo la 'sombra' del Chaco en su juventud

Santiago Giménez, atacante mexicano del Feyenoord de la Eredivisie, reveló para la revista 'GQ' la relación de amor/odio que tuvo que superar con respecto a su carrera futbolística al ser el hijo del exmediocampista y figura de Cruz Azul Christian Giménez.

El joven de 21 años destacó que se ha esforzado doblemente por crear un nombre y una carrera independiente a la de su padre.

“En mi familia, es imposible separar el futbol y el amor. La única separación está entre los que le van a Boca Juniors y los que le van a San Lorenzo. Mi familia me enseñó mi oficio, pero también me enfrenté a esa misma virtud. Entre los 13 y los 15 años me costaba mucho que me dijeran que yo estaba en el balompié por mi papá. Siempre estuvo ahí esa idea y al madurar entendí que tenía que trabajar el doble para hacer mi propia historia. Ahora, cada vez que me lo dicen o lo escucho, lo tomo como una motivación. Soy otro, diferente a mi padre y a sus logros, de los cuales soy el más orgulloso; pero hoy estoy viviendo mi vida y tengo la bendición del apoyo de mi familia”.

El 'Bebote' está brillando con luz propia en Países Bajos, pues se ha ganado a la afición con sus actuaciones entre la Eredivisie y Europa League, ya que en poco tiempo ha firmado 7 dianas y ha dado un par de asistencias.

