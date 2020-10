Tecatito Corona: Considera que le falta gol para ser un jugador de la élite

Pese a ser nombrado MVP de la Liga de Portugal y ser de los mejores jugadores con la Selección Mexicana, Jesús Corona ha sido autocrítico, pues considera que le falta anotar más para ser considerado un futbolista de la élite.

“Uno siempre quiere estar lo más rápido posible en la élite, pero uno no sabe cuando, eso te lo da el tiempo. Al final el trabajo tiene que ser mayor, tienes que concentrarte en eso, lo otro va llegando.

“Siendo sincero y hablando en confianza, creo (que lo que me falta) es el gol, tengo que ser más efectivo en el último tercio, definir, pero creo que eso me lo va a dar el trabajo, a lo que he llegado hasta ahora es trabajando, creo que si sigo manteniéndome en esa concentración y mis objetivos, se va a lograr", mencionó para TUDN.

Sobre su presente, Tecatito de dijo contento y espera seguir creciendo año con año.

“Estoy viviendo un tema de constancia, me estoy sintiendo cada vez mejor conmigo, con mi trabajo. La idea es esa, es ir creciendo cada año, como lo quieras ver, a corto plazo, esa es la idea y por ahora estamos muy bien", agregó el jugador del Porto.

