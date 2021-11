Video: Chicharito, al borde las lágrimas tras eliminación del Galaxy

La eliminación del Galaxy pegó fuerte en el equipo, tanto que Javier Hernández estuvo al borde de las lágrimas en la conferencia de prensa tras el empate ante Minnesota United, donde anotó un doblete.

El Chicharito reconoció estar dolido y cree que las lesiones mermaron su boleto a la siguiente ronda.

"Frustrado no estoy, estoy dolido, no estoy frustrado. Di todo lo que estaba en mí en todos los aspectos, también me perdí desafortunadamente 12 partidos, no sé qué hubiera sido si hubiera estado en el campo. No por decir que hubiera sido el héroe sino también las lesiones nos jugaron una mala pasada a todos nosotros en esta temporada, no nada más a mí, influyó muchísimo", mencionó.

El delantero mexicano ofreció disculpas a la afición y aseguró que tienen que aprender la lección para mejorar la próxima campaña.

"No se consiguió el objetivo, esta lección duele mucho, pero hay que atravesarla, canalizarla muy bien. Hay que aprender, mejorar, crecer y ser una mejor versión el próximo año.

"Ofrecemos disculpas a los fanáticos, que nos crean que somos a los primeros a los que nos duele esto, no nos da igual. Desde mi punto de vista y desde mi trinchera lo di absolutamente todo, la próxima temporada quiero dar muchísimo más para tratar de conseguir el objetivo que ser campeón", agregó.

