Watford vs Wolverhampton Premier League EN VIVO Jornada 4 Temporada 2021-22

Raúl Jiménez podría tener actividad con el Wolverhampton cuando el equipo enfrente al Watford a pesar de que el delantero no fue cedido por el club inglés a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA. La Premier había informado que no prestaría a sus jugadores a los selectivos con altos casos de Covid-19, pero a cambio no serían tomados en cuenta cinco días después de concluída la actividad con selecciones.

"Creemos que podemos utilizar a Raúl porque el juego se trata de poner a los mejores jugadores en el campo. Los mejores jugadores de ambos lados deberían estar en el campo. Estoy muy agradecido por la decisión", indicó Bruno Lage, técnico de los Wolves en conferencia de prensa.

