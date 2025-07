Jude Bellingham, luego del fichaje fallido de Nico Williams al Barca: "No me importa"

Por una temporada más, el drama del posible fichaje de Nico Williams con el FC Barcelona terminó de una manera desafortunada para los culés, después de que por segundo año consecutivo el Athletic de Bilbao anunciará que el jugador y seleccionado con España, jugará al menos una temporada más con el equipo rojiblanco.

A pesar de lo importante que ha sido dicha noticia para los amantes de LaLiga, para algunos otros, ha sido tan irrelevante como se pueda mencionar.

Williams jugará una temporada más con Athletic de Bilbao | MexSport

"No me importa"

Jude Bellingham, uno de los jugadores más importantes en el esquema del Real Madrid de Xabi Alonso para este Mundial de Clubes, mencionó recientemente su sentir al respecto de la noticia de la negativa de Williams para el Barca.

"No me importa, no es algo acerca del Real Madrid, así que no me importa", mencionó el inglés.

Como era de esperarse, los comentarios de parte de los aficionados de los dos equipos más relevantes del futbol español no se hicieron esperar, pues algunos de ellos inmediatamente replicaron el comentario de Jude, diciendo que a ellos tampoco les importaba su opinión al respecto.

Bellingham vive una nueva temporada con los merengues | MexSport

Bellingham en el 'Mundialito'

Después de avanzar a los Cuartos de Final del Mundial de Clubes venciendo a Juventus por marcador de 1-0, Real Madrid se enfrentará a Borussia Dortmund en un partido que recuerda a la Gran Final de la UEFA Champions League de 2024, en donde el equipo merengue se llevó el resultado a su favor para conseguir su décimo quinta y hasta el momento última 'Orejona'.

Para Jude Bellingham este era un partido bastante importante en su carrera, pues se habría enfrentado en el campo a su hermano Jobe, quien es uno de los fichajes más recientes del equipo alemán; sin embargo, Jobe no podrá estar presente en el partido debido a que fue suspendido por acumulación de tarjetas en el partido de Octavos ante Rayados de Monterrey.

No habrá duelo de los Bellingham en Cuartos | MexSport

