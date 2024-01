Mal inicio de año para 'Chucky Lozano: No hay fecha para su vuelta tras su lesión

El regreso de Hirving Lozano al PSV apuntaba a ser un gran movimiento para retomar el buen nivel en su carrera, lamentablemente para el mexicano no ha podido consolidarse en el equipo, una lesión lo ha mantenido fuera de las canchas ya más de un mes y no hay fecha para su regreso.

El pasado 29 de noviembre 'Chucky' sufrió una lesión muscular que lo obligó a salir de cambio y casi 40 días después sigue con molestias, por lo que su entrenador no ha dado un panorama alentador para su vuelta.

“Noa Lang sólo está entrenando, pero hoy era demasiado pronto para conseguir minutos. No sé si va por buen camino para Excelsior, ya veremos. Hirving Lozano está incluso un poquito más lejos, hará la próxima semana lo que hizo Noa esta semana”, declaró Peter Bosz, DT del PSV.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAIR LEMOS, JUGADOR DE BARCELONA DE GUAYAQUIL, MURIÓ DURANTE UN VELORIO EN ECUADOR

A pesar de que se espera que Lozano vuelva a los entrenamientos la siguiente semana, no está claro cuándo podría volver a tener minutos en un partido oficial, pues el club de los Países Bajos no querría arriesgarlo sabiendo que aún no está al 100 por ciento.