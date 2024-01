Ochoa, criticado por Inzaghi, DT del Salernitana, tras la derrota: “No hizo ninguna parada”

Luego de superar la lesión que lo alejó de las canchas un par de meses, Guillermo Ochoa ha vuelto a la titularidad con el Salernitana, pero los resultados no se le están dando y tras la última derrota del equipo, el’ entrenador ‘Pippo’ Inzaghi criticó el desempeño del guardameta mexicano.

SI bien Filippo Inzaghi también destacó las grandes actuaciones que ha tenido Memo en partidos pasados, el DT italiano dejó claro que ene este último juego el mexicano no atajó absolutamente nada, siendo uno de lo motivos por los que Salernitana cayó en su último encuentro.

"Ochoa no hizo ninguna parada, normalmente el portero hace 2 o 3 paradas, pero ahora tenemos otro partido en casa y tenemos que recuperarnos de inmediato. Debemos revertir la tendencia, no nos debemos rendir. Si no puedes ganar estos partidos, al menos debes empatarlos”, declaró el DT del Saletnitana

Actualmente Salernitana se encuentra en el último puesto de la tabla de la Serie A con apenas 12 unidades sumados, por lo que de la mano de Guillermo Ochoa tendrán que hacer un mayor esfuerzo si es que no quieren perder la categoría.