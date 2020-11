Pablo Guede: 'Título de Copa MX sería el más importante de mi carrera'

Xolos de Tijuana visitarán al Con una leve desventaja en el marcador, Pablo Guede y losvisitarán al Monterrey para disputar el partido de Vuelta en la Final de la Copa MX , encuentro en el que los fronterizos buscarán revertir los resultados poco favorables que han tenido, y un título que de ganarlo, el argentino considera sería el más importante de su carrera como entrenador.

“Cuando se juega el futbol, más en una Final, son 90 minutos, donde sabemos que tenemos que ganar, y a partir de ahí seguirá lo que tenemos en la cancha. Son un gran equipo (Monterrey), con grandes individualidades, con un gran entrenador, pero mañana tenemos que dar el pecho y dejarlo todo. Y sí, puede ser el título más valorado de mi carrera por todo lo que pasó”, expresó en conferencia previa al partido.

Por otra parte, Guede aseguró que no tiene en mente renunciar al equipo, y aunque se han generado rumores de su posible salida, manifestó su deseo por permanecer al frente de los Rojinegros y esforzarse por poder superar las complicaciones que hasta ahora han tenido.

“No voy a renunciar, estoy súper feliz en el club. Son trascendidos que uno entiende, cuando las coas van mal a ustedes les gusta la sangre, por suerte no leo, no me informo, trabajo para tratar de ser mejor. Pueden decir y opinar todo lo que quieran. Ese juego no me gusta y no me interesa, tengo muy claro lo que quiero y a donde voy”, expresó.

