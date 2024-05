Atlante promedió dos mil aficionados por juego en Clausura 2024; Final registró 9 mil 467

Atlante es, por ahora, el único equipo de la Liga de Expansión que cuenta con la certificación para ascender a la Liga MX. Sin embargo, en el más reciente Clausura 2024, la afición no mostró compromiso con el club azulgrana, que registró poco más de dos mil asistentes por jornada en la Fase Regular, mientras que en Liguilla el promedio fue de siete mil 400.

Este miércoles, los Potros de Hierro vencieron 2-0 a Leones Negros en la Final del torneo pero solo nueve mil 467 personas asistieron al Estadio Ciudad de los Deportes. "Es el único equipo acreditado, pero es increíble que no haya una campaña para llevar más atlantistas. La entrada de ayer fue la mejor de la temporada", declaró Luis Castillo en el programa de Los Informantes en RÉCORD+.

Nuestro colaborador destacó que durante la Fase Regular, se puso de pretexto que el horario de los juegos no era favorable. Sin embargo, demostró que en encuentros como el duelo ante Alebrijes o Cimarrones, no se superaron los dos mil 500 asistentes. Y aclaró que esos son datos provistos por el club y la Liga de Expansión, además que no es un tema contra el propietario del club, Emilio Escalante.

"No es una campaña en contra de ti. Trae atravesado eso de que si opero a favor de un grupo, no es eso. No es una campaña. Son cifras entregadas por gente de tu equipo, Emilio. Es la cifra que fue el aforo oficial", reiteró y consideró que el empresario puede buscar mejor asesoría. "Tendría que tener un grupo de gente que lo sepa llevar. Ya lo chamaquearon una vez en Querétaro".

De igual forma, cuestionó la poca respuesta de los seguidores de los Potros. "El atlantismo que tanto lloraba que se lo llevaron a Cancún es el que hoy no respalda el proyecto de Emilio Escalante".

Emilio Escalante tiene que responder ante señalamientos, dijo Castillo

Por otra parte, Luis Castillo compartió que en el futbol mexicano no quieren que se repitan situaciones de "triangulación de recursos" con los gobiernos estales. Por lo que, destacó, Emilio Escalante tiene que explicar los señalamientos en su contra por tener monopolio de vacunas antirrábicas. "Tiene ganancias aproximadas de mil millones de pesos, es un gran negoio. Hay señalamiento de Mexicanos contra la corrupción de que lo ponen ahí como un tema de monopolio".

"Ya lo señalaron hace un par de años. Está ahí señalado como cualquier otro empresario, tendrá que él demostrar que (no es verdad) esto de que lo señalaron de una red para que le favorezcan los gobiernos de los estados", añadió.

