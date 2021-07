Diego Gama: Reveló tumor cancerígeno que lo mantiene alejado de las canchas

En 2014, el fichaje de Diego Gama por el Atlético de Madrid lo puso en el radar y aunque regresó de su cesión al Toluca un par de meses después, ha logrado los últimos años ser uno de los '9' con más minutos dentro de la Liga de Expansión en los tornos más recientes.

Sin embargo, hoy el romperredes 25 años a anunciado que su trayectoria deberá ver una pausa a causa de un tumor cancerígeno el cual vio como hasta tres ofertas de clubes de la división de plata se iban después de que fuera diagnosticado el pasado mes de abril.

"El pasado 29 de abril del presente año se me detectó un tumor testicular cancerígeno, por el cual actualmente me encuentro bajo un tratamiento de quimioterapia, el cual me cerró las posibilidades de trabajo; (…) durante ese proceso tuve tres ofertas de equipos de la Liga de Expansión, las cuales se me cayeron, ya que las fechas de inicio de torneo no coincidían con la fecha de finalización de mi tratamiento que es el 6 de agosto", se lee en el comunicado del jugador compartido desde sus redes sociales.

Zamora, Potros UAEM, La Piedad y Tlaxcala han sido sus equipos en la Liga de Expansión desde su salida de Diablos Rojos, equipo que lo viera debutar en Primera División hace ya más de un lustro.

