Marc Crosas: 'Después de pasar a Cruz Azul, en Leones Negros ni contestaban las llamadas'

Marc Crosas rompió el silencio y reveló para RÉCORD los detalles del tema legal que tiene con su exequipo, los Leones Negros de la UdeG, con quienes tuvo que llegar a las instancias penales, debido a que aún le adeudan un porcentaje por su traspaso a Cruz Azul.

“Aquí el tema es que cuando se firmó el contrato, a nosotros nos llamó la atención porque cualquier tipo de resolución de contrato de futbolistas se tiene que resolver ya sea vía Federación Mexicana, vía FIFA o vía la Liga, pero desde el inicio que firmamos ellos dejaron claro en el contrato que, en caso de incumplimiento, tenía que ser civil, nos llamó la atención, pero teníamos muy buena relación con Leones Negros”, dijo el exfutbolista para este diario.

Crosas incluso aseguró que la gente del club tapatío nunca le dio la cara, a tal grado de no saludarlo en el Estadio Jalisco.

“Cuando paso al Cruz Azul, y ellos le pagan a Leones Negros, pues no tenemos ninguna noticia de Alberto Castellanos, ni contestaba llamadas, ni a mí ni a mi representante, no hubo la intención por parte de ellos de negociar nada”, explicó.

“Como anécdota, estando en el Ascenso MX, mi último equipo fue el Tampico, y fuimos a jugar contra Leones Negros, era la primera vez que yo regresaba a jugar al Jalisco, que es mi estadio favorito por lo que había vivido ahí con el equipo y esperaba por parte de los compañeros la buena relación, pero incluso por parte de la directiva me voltearon la cara, nadie me saludó, como si yo hubiera hecho algo malo y ahora entiendo un poco el por qué”, relató.

Por último , Marc se dijo decepcionado del trato que recibió por parte del club, pues fue el equipo que más lo marcó en su carrera.

“Sobre todo es el trato personal porque si a mí me preguntas cuál ha sido el mejor año de mi carrera, pues sí jugué en el Barcelona, en el Olympique de Lyon, en Santos donde fui campeón, en Cruz Azul, he estado en grandes instituciones, pero me marcó mucho el año en Leones Negros por todo lo que viví y porque éramos como una familia desde el utilero hasta el presiente Raúl Padilla y después de eso recibir ese trato si me decepcionaron”, concluyó.